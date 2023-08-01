По словам зампреда нижней палаты парламента Бориса Чернышова, Киев старается изничтожить любую память о СССР и его наследии с упорством. Об этом сообщает Life.ru .

Он рекомендовал киевскому режиму уничтожить здания, метро, заводы, построенные в советское время, и посмотреть, что останется от страны в целом.

Парламентарий призвал власть Незалежной построить хоть что-то значимое, поскольку пока все плоды их труда — только майданы, войны и миллионы загубленных жизней.