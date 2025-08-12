Депутат Толмачев раскрыл главный риск переговоров Путина и Трампа

Депутат Госдумы Александр Толмачев обратил внимание на отсутствие единой позиции западных стран относительно переговоров с Россией. Его комментарий для NEWS.ru прозвучал на фоне подготовки к возможной встрече президентов Путина и Трампа, цель которой — запустить процесс нормализации отношений между двумя державами.

Однако, как подчеркивает парламентарий, последние заявления американских и европейских политиков демонстрируют явные противоречия. Речь не о том, согласится ли Зеленский на урегулирование, а вопрос в том, позволят ли это его западные кураторы.

Он подчеркнул, что такая неопределенность ставит под сомнение перспективы любых договоренностей. Пока Запад не выработает согласованный подход, переговоры рискуют остаться формальностью без реальных последствий.

