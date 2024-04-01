Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский узурпировал власть, посредством отмены выборов

Он напомнил, что фактически полномочия президента Украины заканчиваются меньше, чем через месяц. Тем не менее уже можно заявить, что Зеленский узурпировал власть, добавил Килинкаров.

Политик выразил мнение, что на Украине активизируется некий политический процесс из-за поражения. По его словам, чем больше будет поражений украинской стороны на фронте, тем больше окажется противодействие действующему режиму в стране.

Экс-парламентарий также заявил, что до этого украинцы жили в иллюзии. Теперь возможности сменить своего президента у них нет, потому что тот отменил выборы и ввел военное положение, а когда это кончится – неизвестно, указал он.

Килинкаров подчеркнул, что в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко также пытался перманентно занять власть, но не достиг в этом успеха, и ни к каким положительным итогам это не привело.

Килинкаров также не исключил, что в дальнейшем государство ожидают волнения. Причиной для этого может быть вопрос о легитимности президента, заключил собеседник издания.