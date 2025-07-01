Экс-замминистра обороны Иванова отправили отбывать наказание в колонию

Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, передает РИА Новости.

Такое наказание бывший чиновник получил в рамках уголовного дела, связанного с хищением более 4 млрд руб. Кроме того, суд назначил Иванову штраф в размере в 100 млн руб., а также запретил на четыре после выхода на свободу занимать руководящие должности.

Сторона обвинения требовала в ходе судебного процесса наказание в виде 14 лет заключения. Как передает РИА Новости, сам обвиняемый воспринял приговор суда с улыбкой.

Также Мосгорсуд вынес решение о конфискации имущества Иванова, стоимость которого оценивается в 2,5 млрд руб.

В приговоре суда также отмечается, что следствие изъяло по месту жительства и в служебном кабинете экс-замминистра обороны более чем 60 млн рублей, а также валюту в виде евро и долларов.

Второго фигуранта дела — бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, осудили на 12,5 лет, а также назначили ему штраф в размере 25 млн руб.

Иванова задержали в апреле 2023 года и сразу же отправили в следственный изолятор (СИЗО). Перед судом он предстал в военной форме с погонами.

Экс-замминистра обороны РФ обвинили в растрате свыше 216 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы, а также в незаконном присвоении более 2,9 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц».

Третье и четвертое дела в отношении Иванова были посвящены фактам получения взяток в размере 1,185 млрд и 152 млн руб. По этим делам также проходили бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, которые признали свою вину и сотрудничали со следствием.

Ранее бывший замминистра обороны России Тимур Иванов во время выступления с последним словом в суде заявил, что его есть за что судить.