Президент Польши Анджей Дуда сообщил в интервью изданиям Welt, Bild и Politico, что не исключает отправку военного контингента НАТО на территорию Украины по окончании конфликта.

По словам политика, если альянс коллективно решит, то в операции могут принять участие польские военнослужащие. Политолог Вадим Сипров объяснил слова польского президента попыткой оправдать высокую вовлеченность страны в украинский конфликт.

«На территории Польши действуют логистические хабы, такие, как аэродром в Жешуве, — через них налажено снабжение ВСУ. Значительная часть сражающихся за ВСУ наемников — это поляки. По неподтвержденной информации, в боевых действиях участвуют и «отпускники» из регулярной армии этой страны. В частности, из 16-й Поморской механизированной дивизии», — рассказал Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил, что помимо участия в антироссийских мероприятиях по линии НАТО, Польша запустила свой интеграционный трек с Украиной. Цели его не скрываются — это возвращение территорий, принадлежавших Польше до 1939 года.

«Однако реализации этих реваншистских планов препятствует членство страны в НАТО. Если бы не ограничения устава альянса, их армия бы уже зашла на Украину. Дуда надеется, что сейчас откроется окно возможностей по возвращении этих «восточных земель», — добавил политолог.

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