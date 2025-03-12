Европарламент назвал Россию главной угрозой и раскритиковал политику Трампа

Европарламент считает, что Россия вместе со своими союзниками представляет наиболее значимую угрозу для Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Европарламента приняли не обязательную для исполнения резолюцию, в которой обозначили Россию как «самую значимую прямую и косвенную угрозу для Евросоюза». Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ЕП, угроза усиливается поддержкой со стороны союзников России — Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.

В той же резолюции европейские парламентарии выразили обеспокоенность политикой администрации президента США Дональда Трампа. По их мнению, действия американского руководства вызывают серьезные опасения относительно будущей позиции Вашингтона по России, НАТО и вопросам европейской безопасности. Особо резкой критике подверглись заявления США в отношении Гренландии.

Антироссийская риторика в ЕС заметно усилилась в последнее время. В европейских СМИ и политических кругах все чаще звучат призывы к существенному увеличению оборонных расходов, мотивированные предполагаемой угрозой со стороны России. Эксперты связывают обострение антироссийских настроений в том числе с изменениями во внешней политике США при администрации Трампа. Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на различных уровнях вызывает неоднозначную реакцию в европейских столицах, где опасаются возможных соглашений без учета интересов ЕС.

Принятая Европарламентом резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако отражает официальную позицию ведущего представительного органа Евросоюза по вопросам международной безопасности.

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