Финляндия объявила о готовности мобилизовать 280 тыс. военных за неделю
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В случае военной угрозы Финляндия готова мобилизовать свою армию.
Такое заявление сделал президент страны Александр Стубб, сообщает британское издание Independent.
Глава государства отметил, что вооруженные силы Финляндии, насчитывающие 280 тысяч военных, могут быть мобилизованы и вооружены за неделю.
Последние три года Финляндия активно вкладывается в оборону. Ежегодные расходы государства на эту сферу выросли почти на 0,9% ВВП.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии закроют магазин, используемый россиянами для «откатки» визы. Супермаркет прекратит свою работу 29 декабря.