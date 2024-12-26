Финляндия объявила о готовности мобилизовать 280 тыс. военных за неделю

В случае военной угрозы Финляндия готова мобилизовать свою армию.

Глава государства отметил, что вооруженные силы Финляндии, насчитывающие 280 тысяч военных, могут быть мобилизованы и вооружены за неделю.

Последние три года Финляндия активно вкладывается в оборону. Ежегодные расходы государства на эту сферу выросли почти на 0,9% ВВП.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии закроют магазин, используемый россиянами для «откатки» визы. Супермаркет прекратит свою работу 29 декабря.