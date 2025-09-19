Резкую критику лидера Украины Владимира Зеленского озвучил глава французских «Патриотов» Флориан Филиппо. Политик призвал полностью прекратить поддержку Киева после заявления об ожидании многомиллиардной помощи. Об этом сообщило РИА Новости.

Поводом для такой реакции стало заявление украинского лидера об ожидании от европейских партнеров $3,5 млрд уже в октябре. Эти средства, по словам Зеленского, предназначены для закупки американских вооружений.

Филиппо назвал подобные ожидания полным абсурдом и призвал французов восстать против, по его мнению, грабительских трат. Политик подчеркнул, что финансирование конфликта и покупка оружия в США неприемлемы для Франции. Он потребовал немедленно прекратить любые поставки вооружения, отправку солдат и выделение даже одного евро.

Этот всплеск эмоций произошел на фоне информации о запуске нового механизма поддержки Украины — инициативы PURL. Она предусматривает быстрые поставки вооружения за счет добровольных взносов стран-членов НАТО. До этого сообщалось, что администрация США уже одобрила первый такой пакет помощи, хотя официального подтверждения от Белого дома не поступало.

