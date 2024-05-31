Губернатор Самарской области Азаров ушел в отставку

Дмитрий Азаров объявил, что слагает с себя полномочия губернатора Самарской области.

В своем видеообращении Азаров заявил, что за шесть лет работы достигнуты основные цели, которые были определены с жителями региона.

При этом 53-летний Азаров не стал распространяться о конкретных причинах своего решения и о будущих карьерных планах.

Вчера с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ушла Светлана Комарова, 14 лет возглавлявшая регион. Владимир Путин предложил возглавить ХМАО мэру Тюмени Руслану Кухаруку.