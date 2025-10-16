Индия не подтвердила разговор Моди и Трампа

Заявление Трампа о Моди повисло в воздухе: Индия официально опровергла переговоры лидеров. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что ему не известно о каком-либо разговоре между премьер-министром и главой США. Об этом пишет РИА Новости.

Индия ввела ясность в дипломатическую неразбериху, возникшую вокруг заявления Дональда Трампа. Официальный представитель министерства иностранных дел республики Рандхир Джайсвал публично опроверг информацию о том, что премьер-министр Нарендра Моди обсуждал с американским коллегой вопросы поставок нефти. На брифинге для журналистов дипломат отметил, что ему не известно о каком-либо телефонном разговоре между лидерами, состоявшемся накануне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что индийский премьер пообещал ему прекратить закупки энергоресурсов у России. Это заявление, сделанное в четверг, сразу вызвало волну вопросов, поскольку Индия традиционно является одним из ключевых партнеров Москвы в сфере ВТС и энергетики. Официальное опровержение из Дели ставит под сомнение слова американского президента и указывает на возможный сбой в коммуникации между двумя странами.

