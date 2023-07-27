Критические потери и провал: политолог назвал перспективы украинского контрнаступления

Западные журналисты заявили о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ. В нем, пишут СМИ, участвуют тысячи военнослужащих, прошедших подготовку в Европе и США.

Политолог Вадим Сипров считает, что говорить о ключевой фазе наступления украинских войск некорректно, несмотря на активные боевые действия на южном направлении фронта.

«После июньских неудач противник взял паузу, восполнил потери в технике, перегруппировался и подтянул свежие силы. Эти ресурсы задействованы в наступательной операции. Тактические цели не изменились — противник пытается прорвать российскую оборону на тех же участках, где он не смог сделать этого в июне», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт отметил, что российская оборона основательно укрепилась. По его мнению, вторая фаза контрнаступления окончится так же, как и первая.

«Российская оборона выдерживает давление противника, наша авиация полностью господствует в воздухе, подразделения и техника неприятеля уничтожаются на подходе к переднему краю артиллерийским огнем и боевыми беспилотниками, они подрываются на минах», — пояснил политолог.

Также Сипров добавил, что количество техники у ВСУ ограничено. В основном это касается танков, которые важны для прорыва обороны. Как подчеркнул эксперт, если потери противника станут критическими, активная фаза атаки завершится через пару недель.

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