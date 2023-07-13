Любой взлет — угроза: выяснилось, как Россия ответит на поставку истребителей Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возможную передачу ВСУ истребителей F-16 ядерной угрозой для России. По его мнению, США и их союзники своими действиями создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией. Об этом дипломат заявил в интервью изданию Lenta.ru.

Политолог Алексей Ванифатов объяснил, зачем США рвутся помочь Украине новыми самолетами.

«Это заявление показывает, что Штаты готовы идти ва-банк в этом конфликте ради победы нынешней администрации на выборах 2024 года», — поделился своим мнением эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом он отметил, что США не стремятся вооружать Украину собственной техникой, а передают ее с европейских складов. По мнению эксперта, таким образом США не только ослабляют Европу, но и открыто включают западные страны в конфликт с Россией.

«Передача истребителей, которые могут нести ракеты с ядерным боезарядом, фактически означает вступление Запада в конфликт, что развязывает руки России. Любой взлет таких истребителей в сторону наших Вооруженных сил будет означать угрозу применения ядерного оружия. В этом случае наша страна будет отвечать согласно доктрине», — добавил политолог.

Ранее мы рассказывали о возможных условиях передачи истребителей F-16 Турции.