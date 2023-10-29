«Можно ожидать любых зверств»: усилит ли Киев геноцид русских на Украине

Ирина Фарион, экс-депутат Верховной Рады Украины, потребовала «утилизировать» русскоговорящих граждан. По ее мнению, только такой участи заслуживают те, кто не пользуется государственным языком.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, возможно ли такое развитие событий на Украине. По его мнению, киевский режим действительно может рассматривать подобные сценарии.

«Мир во Вторую мировую войну уже убедился в том, насколько жестоким и человеконенавистническим является нацистский режим. От него можно ожидать любых зверств», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В нынешних реалиях, считает эксперт, сложно говорить о том, что будет или не будет на Украине. У нацистских фантазий Киева попросту нет предела. И, если у мужчин участь одна, — мясные штурмы и статус «без вести пропавших», то женщинам, старикам и детям может достаться судьба даже страшнее.

«Они могут пойти на все, чтобы уничтожить все русское и всех русских. Например, создать концлагеря, в которых и воплотится в жизнь идея экс-депутата Фарион. И вот, именно чтобы такое не случилось, и проводится СВО — операция, направления на то, чтобы подавить подобные идеи в зародыше», — заявил Разгуляев.

Ранее Украине предрекли вьетнамский сценарий.