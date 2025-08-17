В Вашингтоне 18 августа может произойти судьбоносная встреча для главы киевского режима Владимира Зеленского, считает украинский политолог Владислав Оленченко. В одном из интервью он заявил, что президент США Дональд Трамп предложит ему на предстоящей встрече подписать мирное соглашение и объявить досрочные выборы.

По мнению эксперта, американский лидер будет убеждать Зеленского в том, что у него нет иного выбора, кроме как уйти в отставку. Слова Оленченко приводит портал «Репортер».

«Вот что ему за это пообещают: полные гарантии личной безопасности, безопасности членов его семьи, сохранность капиталов и возможность стать режиссером в Голливуде или политиком. Его попытаются «купить», убеждая, что у него больше не осталось никакого выхода», — отметил эксперт.

После встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиными на саммите в Аляске западная пресса активно начала писать о «предательстве» США Украины, поскольку переговоры лидеров двух держав прошли в крайне благоприятной обстановке.

Кроме того, как заявил Трамп по итогам встречи, у них с Путиным имеются общие «точки соприкосновения» по украинскому кризису, однако несовпадение позиций также присутствует. Несмотря на это, подытожил Трамп, российский лидер заинтересован в завершении военных действий, однако с условием комплексных договоренностей с украинской стороной.

Ситуация осложняется тем, что, по мнению аналитиков, Зеленский действительно может проиграть выборы, если они будут объявлены. Однако добровольный уход равносилен капитуляции, с чем украинская сторона не хочет мириться, несмотря на слабые позиции в конфликте.

Ранее эксперты ISW сошлись во мнении, что попытка вывода войск из ДНР без полного и всеобъемлющего прекращения огня может обернуться катастрофой для ВСУ.