На Западе назвали редкую возможность, которую получит Владимир Путин

Визит Владимира Путина в Китай предоставит ему уникальную и довольно редкую возможность. В ходе поездки он сможет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Основными темами переговоров станут вопросы энергетического сотрудничества. Также стороны смогут обсудить недавнюю встречу Путина с Трампом. Особую актуальность этим переговорам придают недавние торговые пошлины, введенные США против Индии с целью сокращения закупок российской нефти.

Также в повестке стоит вопрос о проекте газопровода «Сила Сибири-2». Проект предполагает перенаправление газовых потоков с европейского направления в Китай, однако китайская сторона пока не готова брать на себя долгосрочные обязательства по данному вопросу.

