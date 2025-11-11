Глава российского МИД Сергей Лавров публично назвал Владимира Зеленского нацистом. В качестве основного доказательства он привел телевизионные сюжеты с награждением бойцов украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал резкое заявление в адрес украинского лидера, назвав его действия прямым доказательством нацистских взглядов. По словам российского дипломата, обвинения основаны на публичных действиях Зеленского, которые тот не скрывает.

Лавров акцентировал внимание на том, что украинский президент регулярно появляется в эфире, вручая государственные награды военнослужащим батальонов, которые в Москве причисляют к нацистским формированиям. Особый упром он сделал на символике, которую носят бойцы, указывая на шевроны, стилизованные под знаки отличия фашистской Германии. Глава российского МИД подчеркнул, что при таком публичном поведении украинского лидера другого мнения о нем сложиться не может. Российская сторона уже не впервые использует тезис о борьбе с нацизмом для обоснования своих действий на Украине, однако столь прямое персональное обвинение прозвучало впервые.

* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.