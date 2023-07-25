«Обыграют как ответ на угрозу»: выяснилось, каких провокаций можно ждать от Польши

«Возможны провокации, но не более. На прямой конфликт НАТО не пойдет, США не даст на это разрешения. Хотя Польша может действовать и сама по себе, но это грозит ей мгновенным и жестким исключением из альянса. Ведь это будет нападение, а не оборона», — заключил политолог.