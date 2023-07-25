«Обыграют как ответ на угрозу»: выяснилось, каких провокаций можно ждать от Польши
Политолог Межуев рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Польшей
Фото: [freepik.com]
Польский политический обозреватель Яцек Тохман предполагает, что его страна всерьез готовится вступить в военный конфликт с Россией. Он объясняет свою гипотезу резкой модернизацией вооружения и формированием военной группировки рядом с границей Белоруссии.
Политолог Борис Межуев считает, что вероятность провокации по отношению к нашему государству существует.
«Могут быть задействованы украинские партизанские отряды, чтобы из Польши наносить удары по территории Белоруссии и России и при этом не брать на себя ответственность. Или возможны удары от имени Польши: объявят их как превентивные и обыграют как ответ на угрозу со стороны ЧВК «Вагнер», — предположил Межуев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом эксперт полагает, что прямой конфликт все же маловероятен.
«Возможны провокации, но не более. На прямой конфликт НАТО не пойдет, США не даст на это разрешения. Хотя Польша может действовать и сама по себе, но это грозит ей мгновенным и жестким исключением из альянса. Ведь это будет нападение, а не оборона», — заключил политолог.
Ранее мы писали о том, что Польша перебрасывает войска на восток из-за маневров «вагнеровцев».