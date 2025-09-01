Президент Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств — членов ШОС в китайском Тяньцзине. Мероприятия саммита ШОС проходят в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», информирует ТАСС .

Информагентство публикует соответствующие кадры прибытия российского лидера на заседание совета глав государств — членов ШОС.

На предстоящем заседании Совета глав государств-членов организации планируется подвести итоги работы ШОС за период с 2024 по 2025 год. Также будут обсуждаться меры по укреплению объединения, его необходимой модернизации и активизации сотрудничества в областях политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Помимо этого, участники рассмотрят актуальную проблематику международной повестки.

На утверждение лидеров глав государств-членов ШОС уже подготовлены около 20 документов.

Напомним, в 2025 году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводится в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На мероприятии присутствуют лидеры более чем 20 государств и руководители 10 международных структур.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев пошутил над «изоляцией» РФ снимком Путина с лидерами стран ШОС.