Переговоры Эрдогана и Зеленского стартовали в Анкаре

В Анкаре стартовали переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщило агентство Anadolu.

Как заявил директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган планирует обсудить с Зеленским в Анкаре все вопросы, касающиеся последних изменений в украинском конфликте.

В социальной сети X он уточнил, что Эрдоган намерен обсудить с Зеленским, прибывшим в Турцию с рабочим визитом, «все нюансы последних событий» в рамках продолжающегося конфликта.

Алтун подчеркнул, что в ходе двусторонних встреч и переговоров делегаций, которые пройдут во время визита, Эрдоган озвучит позицию Турции, заключающуюся в немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Песков отрицательно ответил на вопрос, приедет ли Путин на переговоры в Стамбул.