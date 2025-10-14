Россия продолжит добиваться тех целей, которые были поставлены перед ней. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова привел РБК.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что РФ обязательно поплатится за свое «воинственное упорство» в желании вести боевые действия. В ответ на это Песков сообщил, что Россия не отказывается от переговоров. Ей приходится продолжать конфликт из-за отсутствия альтернативы.

«Россия в настоящий момент продолжает специальную военную операцию. Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — указал он журналистам.

Ранее Песков выразил серьезную озабоченность внешнеполитическим курсом Молдавии. Он предостерег эту страну от повторения ошибок «одного государства». По словам представителя Кремля, молдавское руководство ошибочно полагает, что выстраивание отношений с Европой неизбежно подразумевает конфронтацию с Москвой.