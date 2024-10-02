Песков прокомментировал решение Гутерреша о статусе персоны нон грата

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал решение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о статусе персоны нон грата. Он отметил, что этот шаг свидетельствует о нежелании Израиля допускать участие ООН в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, как сообщило РИА Новости.

Ранее возникла информация от СМИ, ссылающихся на израильское министерство иностранных дел, что Гутеррешу запретили въезд в страну, так как он не осудил действия Ирана в отношении Израиля.

«На самом деле, это отражает позицию Израиля, которая указывает на его отказ от роли ООН в процессе. Ситуация в регионе действительно остается крайне напряженной, и мы призываем всех проявлять сдержанность», — подчеркнул Песков.

По мнению Пескова, для реформирования ООН необходима специфическая степень согласия, которую в настоящее время практически невозможно достичь по наиболее актуальным вопросам.

Ранее эксперт Коротченко прокомментировал вероятность блокировки Ормузского пролива Ираном.