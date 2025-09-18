Лоуренс Уилкерсон, полковник США в отставке, в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на YouTube-канале заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией.

В то же время Уилкерсон возложил на Европу ответственность за активное противодействие установлению мира между враждующими сторонами.

«Всё кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: <…> частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. <…> В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее для Украины всё кончено», — отметил он.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российская армия активно наступает на всех направлениях. За последние сутки ВСУ понесли значительные потери на различных участках специальной военной операции, составившие около 1555 военнослужащих.