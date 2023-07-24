«Полная утрата независимости»: выяснилось, что будет с Украиной после возможного вступления в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN заявил , что его страна может вступить в НАТО в 2024 году. Он подчеркнул, что прием в альянс будет происходить по упрощенной схеме.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что таким высказыванием министр пытается взбодрить внутреннюю аудиторию страны.

«Очередное заявление о возможности вступить в НАТО в 2024 году направлено на собственных граждан для повышения морального духа в условиях неудачного контрнаступления. Но если в начале СВО это действовало на ВСУ, то сейчас уже нет», — поделился своим мнением Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил, что вступление Украины в НАТО будет возможно только на фоне низких рейтингов Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. По мнению Ванифатова, американская администрация может пригласить страну в военный альянс и приурочить это событие к 75-летнему юбилею организации.

«Если такой вариант произойдет, для Украины это будет означать полную утрату независимости и введение западного управления. Единственный вариант остаться полноценным государством — это прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров», — заключил политолог.

Ранее мы писали о том, что НАТО планирует планирует проверить подготовку Украины к вступлению в альянс осенью.