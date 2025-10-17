Поставку ракет «Томагавк» Украине приостановили

Решение было озвучено накануне телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого также поднималась эта чувствительная тема. По словам Чернева, сейчас Киев сосредоточится на других приоритетах, главным из которых является получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним через финансирование от европейских партнеров. Ранее Трамп заявлял, что почти принял решение по «Томагавкам», но хотел понять логику их применения Украиной. Москва неоднократно предупреждала, что такие поставки будут считаться прямым шагом к эскалации и нанесут непоправимый ущерб американо-российским отношениям. На данный момент пауза позволяет сторонам избежать немедленного обострения и, возможно, перенести обсуждение в дипломатическое поле.

Ранее Трамп обвинил Байдена в развязывании войн из-за «тупости».