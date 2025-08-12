Потеряют почти все: в РФ предупредили НАТО о проблемах за атаку на Калининград
Депутат Колесник предупредил о тяжелых «последствиях» для Альянса
Фото: [unsplash.com]
Россия готова дать жесткий ответ на любые попытки НАТО атаковать Калининградскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, Альянс уже много лет рассматривает этот регион как «кость в горле». Колесник предупредил, что в случае нападения европейские столицы могут быть уничтожены.
«Никакие бомбоубежища не помогут», — подчеркнул депутат.
Политик отметил, что Россия воспринимает подобные угрозы крайне серьезно и готова к любому развитию событий. Последствия для стран НАТО тоже будут серьезными, как заявил Андрей Колесник.
Ранее стало известно, кто сможет покончить с конфликтом на Украине.