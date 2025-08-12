Потеряют почти все: в РФ предупредили НАТО о проблемах за атаку на Калининград

Россия готова дать жесткий ответ на любые попытки НАТО атаковать Калининградскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Альянс уже много лет рассматривает этот регион как «кость в горле». Колесник предупредил, что в случае нападения европейские столицы могут быть уничтожены.

«Никакие бомбоубежища не помогут», — подчеркнул депутат.

Политик отметил, что Россия воспринимает подобные угрозы крайне серьезно и готова к любому развитию событий. Последствия для стран НАТО тоже будут серьезными, как заявил Андрей Колесник.

