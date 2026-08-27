Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву продолжает будоражить западную прессу. Американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, строят версии о «предупреждении» России по поводу стран НАТО. Однако в Кремле и на Лубянке к этим домыслам относятся скептически, а директор СВР Сергей Нарышкин напомнил: встречи спецслужб — обычная практика. Редакция KP.RU разбиралась в интриге.

Зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву? Этот вопрос уже несколько дней не дает покоя западным журналистам. Ответ Дональда Трампа о «рутинной поездке, из которой может выйти толк», лишь подлил масла в огонь.

Американские СМИ, как водится, нашли осведомленные источники. Правда, все они анонимны. Издание Politico со ссылкой на трех неназванных информаторов, включая некоего британского чиновника, сообщило: Рэтклифф предостерег российских коллег от эскалации конфликта с союзниками по НАТО, особенно с Прибалтикой. Якобы из-за того, что спецоперация на Украине зашла в тупик.

Примечательно, что не так давно само ЦРУ распространяло информацию о намерении России проверить 5-ю статью Вашингтонского договора о коллективной защите. По логике Politico, теперь американскому разведчику пришлось лично объяснять русским, что к чему.

Версия с «предупреждением» явно списана с миссии Уильяма Бернса в ноябре 2021 года. Тогдашний глава ЦРУ тоже неожиданно прилетал в Москву и позднее признался: предостерегал от начала боевых действий на Украине. Однако, как известно, это не помогло. Возникает вопрос: неужели Трамп, называвший Байдена самым глупым президентом, решил наступить на те же грабли?

The Wall Street Journal и CBS тоже выдают «предупреждение» за главную цель визита. Однако упорство, с которым американские журналисты превращают поездку в ультиматум, вызывает удивление. Сам Трамп еще недавно называл НАТО «бумажным тигром» и ругал союзников за недофинансирование обороны. Неужели защита Прибалтики стала для него приоритетом?

На Украине тоже строят версии. Местная пресса предлагает три варианта. Первый: Рэтклифф предупредил об ужесточении позиции США, если Россия не изменит условия завершения конфликта. Второй — полная противоположность: американские ястребы настроены на диалог и готовы прекратить передачу разведданных Киеву. Третий — уже упомянутое предупреждение по Прибалтике. Взаимоисключающие версии выдают страх Украины перед собственной судьбой.

Единственный разумный голос прозвучал из уст сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда. В отличие от анонимных источников, он открыто заявил: не знает, о чем говорили в Москве, но убежден — от молчания лучше не станет.

Эту мысль подтвердил и директор СВР Сергей Нарышкин. Он сообщил, что обсудил с главой ЦРУ вопросы, входящие в компетенцию спецслужб, и напомнил: такие встречи — обычная практика. Тематика разговора наверняка была шире, чем домыслы западной прессы. Главное, как подчеркнул Нарышкин, — стороны говорили и услышали друг друга.