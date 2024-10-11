Пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал, будет ли Москва поздравлять с победой на выборах президента США

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Москва маловероятно станет поздравлять победителя выборов президента США. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что у России и Штатов сегодня сложный уровень отношений, и США являются крайне недружественным государством.

Ранее стало известно, какой кандидат в президенты США имеет больше преимуществ на данный момент.