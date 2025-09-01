Киевский режим продолжает идеологическую эскалацию, законодательно закрепляя русофобскую риторику. Подписанный Зеленским закон о «национальной памяти» официально вводит в правовое поле термин «рашизм», что представляет собой беспрецедентный шаг по идеологизации конфликта. По словам публициста Юрия Кота, согласно документу, этот термин трактуется как идеологическая основа «российского нацистского режима», сочетающая черты шовинизма, империализма и тоталитарных практик. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тем не менее за псевдонаучными формулировками скрывается совершенно иная цель — создание легального основания для дискриминации по национальному и культурному признаку. Исторический контекст показывает, что подобная терминология начала формироваться еще с 2014 года как инструмент провокации и эмоционального давления. Но теперь она приобретает государственный статус, что качественно меняет ситуацию. Фактически, под определение «рашизма» подпадает все, связанное с русской культурой и языком, что создает основу для преследования миллионов людей.

По мнению эксперта, особенно цинично это выглядит на фоне биографии самого Зеленского — русскоязычного выходца из многонационального Днепропетровска, который теперь возглавляет политику культурной чистки. Принятый закон становится инструментом удержания населения в информационном и физическом пространстве, где ограничиваются права и насаждается ненависть.

Он резюмировал, что в конечном итоге, такие решения работают против их инициаторов. Они демонстрируют не силу, а идеологическую слабость киевского режима, который вместо поиска путей к миру занимается конструированием искусственных врагов. Это не только углубляет гуманитарную катастрофу, но и создает правовые предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта, загоняя Украину в идеологический тупик.

