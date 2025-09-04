Путин изучил молодежный сленг в центре «Россия» во Владивостоке

Российского президента Владимира Путина в ходе визита во Владивосток познакомили с современными сленговыми выражениями, такими как «кринж», «траблы» и «чиловая катка». Кадры с этого урока для главы государства разместили в телеграм-канале журналистки Ольги Скабеевой.

На записи, сделанной в национальном центре «Россия», видно, как Путину объясняют, как эти новые слова применяются в повседневной жизни. Во время занятия президент внимательно следил за происходящим на интерактивной доске, сохраняя сосредоточенное выражение лица.

Ранее сообщалось, что Путин в шутку назвал Пескова лентяем во время пресс-конференции в Китае.