Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу. Он поздравил его с победой на президентских выборах.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет сотрудничать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.

При этом поздравительную телеграмму Трампу Путин не отправлял.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что устное поздравление Владимира Путина Дональда Трампа с избранием на пост президента США тоже является официальным, как и все, что говорит президент, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил о том, что возможность проведения военных учений России и КНДР не исключена. Однако конкретные сроки и условия будущих учений на данный момент не обсуждались.