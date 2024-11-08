Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу. Он поздравил его с победой на президентских выборах.
Российский лидер подчеркнул, что РФ будет сотрудничать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.
При этом поздравительную телеграмму Трампу Путин не отправлял.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что устное поздравление Владимира Путина Дональда Трампа с избранием на пост президента США тоже является официальным, как и все, что говорит президент, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о том, что возможность проведения военных учений России и КНДР не исключена. Однако конкретные сроки и условия будущих учений на данный момент не обсуждались.