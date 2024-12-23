Путин рассказал о разногласиях в Минобороны РФ по поводу «Орешника»

В Министерстве обороны Российской Федерации не было единого взгляда на необходимость создания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом президент России Владимир Путин сообщил в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным. Последний опубликовал фрагмент беседы с главой государства в своем аккаунте в соцсетях.

Владимир Путин рассказал, что активно участвовал в создании этого оружия, поскольку это было частью его обязанностей на посту главы государства.

«В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, — и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, — и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — поведал Путин.

Президент России также отметил, что создание «Орешника» стало знаковым событием в истории ракетно-космической отрасли, поскольку ранее подобные проекты нигде и никем в мире не реализовывались.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.