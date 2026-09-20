Бухарест резко отреагировал на появление российских избирательных участков в Приднестровской Молдавской республике. МИД Румынии назвал это шагом, который подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии. Сообщение опубликовало издание G4Media.

Ключевая претензия Бухареста — отсутствие согласования с Кишиневом. По мнению румынского ведомства, Москва организовала голосование в ПМР в одностороннем порядке.

Отдельно в Бухаресте указали: выборы в Приднестровье идут вразрез с попытками Кишинева и международных партнеров урегулировать приднестровский вопрос политическим путем. Досталось от румынского МИД и голосованию на территории новых регионов России.

Напомним, что Молдавия считает Приднестровье своей суверенной территорией, а проевропейские власти страны рассматривают открытие российских избирательных участков без согласования с центральной властью как посягательство на суверенитет, легитимизацию сепаратизма и инструмент демонстрации влияния Москвы в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Молдавии нет права отнимать у российских граждан возможность проголосовать на выборах в Госдуму. А 19 сентября президент ПМР Вадим Красносельский допустил проведение нового референдума о самоопределении региона.