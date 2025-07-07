Старовойт освобожден от должности министра транспорта России

В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 7 июля 2025 года. Что стало причиной освобождения от должности министра транспорта РФ, неизвестно.

Старовойту 53 года. Он был назначен на должность главы Минтранса с 14 мая 2024 года. До этого, с 2019 года, занимал пост главы Курской области. Вместо него временно исполняющим обязанности руководители региона стал Александр Хинштейн.

Политик также является с 21 декабря 2020 года членом президиума Государственного Совета РФ.

Ранее стало известно, что мэр Оренбурга Сергей Салмин, служащий в зоне специальной военной операции (СВО), ушел в отставку.