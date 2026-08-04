Подготовка тайваньских военных американскими инструкторами показывает, что Вашингтон рассматривает остров не просто как партнера, а как полноценный рычаг давления на Китай. Ведущий научный сотрудник Центра проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил The Wall Street Journal, что США намеренно создают вокруг КНР новый очаг напряженности – по образу и подобию украинского сценария. Об этом пишет Новости Mail .

Поводом для комментария стала публикация The Wall Street Journal, где министр обороны Тайваня Веллингтон Ку сообщил, что американская помощь острову выходит за рамки поставок оружия – Пентагон также обучает тайваньских военнослужащих и передаёт боевой опыт.

Как считает Блохин, такие откровения в западных СМИ подтверждают стратегическую линию США. Тайвань воспринимается Вашингтоном как ключевой элемент сдерживания КНР – и не только в военном, но и в технологическом смысле. На острове сосредоточены крупнейшие полупроводниковые заводы, от которых зависят глобальные цепочки поставок, включая американские корпорации.

«Американцы не хотят просто так отдавать этот лакомый кусок Китаю, ведь тогда будут ослаблены технологические возможности всего Запада», – пояснил эксперт.

По его словам, военные аналитики США уже несколько лет открыто говорят о необходимости защищать Тайвань в случае возможного силового сценария. Это, считает Блохин, и есть путь к созданию зоны турбулентности у границ Китая – аналогично тому, что происходило с Украиной в последние годы.

Официальный Пекин по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории. В Тайбэе эти претензии не признают. На фоне напряженности летом прошли учения по отражению вторжения, защите инфраструктуры и противодействию кибератакам.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию после визита в Китай, заявлял, что не заинтересован в войне из-за Тайваня, и призвал Пекин «остыть». Однако, по мнению эксперта, слова расходятся с делами: военное присутствие и обучение местных сил продолжаются.