Такер Карлсон заявил, что направил запрос на интервью с Зеленским

Журналист Такер Карлсон, который ранее заявил об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал о том, что запрос на интервью был направлен и украинскому лидеру. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 февраля.

По данным издания, команда Карлсона сама направляла запрос на проведение интервью с Владимиром Зеленским и надеется на то, что лидер Украины согласится на это.

При этом напомним, что на данный момент Такер Карлсон находится в Москве и в скором времени, как он сам и сообщает, собирается взять интервью у президента России. Сам же американский журналист объясняет такой шаг тем, что жители США не имеют понятия о том, что на самом деле происходит на Украине. Подробности читайте в нашем материале.