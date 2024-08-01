Действующий вице-президент США Камала Харрис не смогла договориться с украинским президентом Владимиром Зеленским по СВО, пишет Time, ссылаясь на свои источники.

В частности, сообщается, что примерно за неделю до начала Россией СВО на Украине Зеленский обращался к Харрис с просьбой предоставить Киеву военную помощь, но та ответила украинцу категорическим отказом

Также без положительного решения в феврале 2022 года Харрис оставила призывы Зеленского о введении Вашингтоном дополнительных санкций в отношении российского ВПК, пишет издание.

«[Зеленский] с Харрис не смогли договориться о надлежащем ответе», — передает Time.

Газета поясняет, что описанные ею события произошли во время встречи Харрис и Зеленского в середине февраля 2022 года в германском Мюнхене в рамках ежегодной конференции по безопасности.

Ранее мы сообщали, что Зеленский предварительно согласился на референдум по передаче части украинских территорий России.