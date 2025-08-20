Трамп назвал Крым восхитительным, дважды оговорившись, что тот находится в океане

В ходе беседы с Марком Левиным, президентом США Дональдом Трампом были сделаны заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию. В частности, глава государства назвал Крым «очень красивым местом» и ошибочно отметил, что полуостров находится в океане.

Интересно, что в своих высказываниях о ситуации вокруг Крыма и конфликте на Украине американский лидер дважды допустил ошибку в географии, как будто он не знает, где находится российский полуостров.

«Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный», — заявил Трамп.

Ранее американский телеканал Fox News раскрыл, что Трамп на встрече шепнул на ухо Макрону про Путина.