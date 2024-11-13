Трамп предложил на пост шефа Пентагона не мывшего 10 лет руки журналиста Пита Хегсета

Победивший в президентской гонке на минувших выборах в США республиканец Дональд Трамп предложил на пост главы Министерства обороны бывшего американского военного телеведущего Пита Хеггета, приводится в распространенном переходной командой политика сообщении.

Характеризуя Хеггета, Трамп назвал его «жестким, умным и уверенным в том, что Америка должна везде и всегда быть на первом месте».

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, — говорится в заявлении. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — подчеркнул Трамп.

Как приводится в короткой справке на Хегсете, он является ветераном военных компаний в Ираке и Афганистане. Последние восемь лет он работает телеведущим на американском канале Fox News.

Также среди любопытных фактов о Хегсете известно, что в одном из эфиров Fox News в 2019 году журналист признался, что, поскольку отрицает присутствие бактерий на Земле, он 10 лет не мыл руки.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.