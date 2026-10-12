Трамп против Зеленского: эксперт объяснил слова президента США о выборах на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что Украине пора сменить лидера. По его мнению, Владимир Зеленский не раз мог остановить конфликт с Россией, но не сделал этого. Слова американского лидера о выборах Новости Mail прокомментировал преподаватель кафедры американских исследований РГГУ Роман Романов, назвав три причины, почему пока это остается лишь риторикой.

Разговор о президентских выборах на Украине Трамп поднял в беседе с журналистами. Критикуя Зеленского, он заявил, что глава киевского режима создает проблемы для всего мира, нанося удары по российским НПЗ.

Как напоминает эксперт Роман Романов, Трамп обращается к теме украинских выборов уже не впервые. В феврале 2025 года он публично призвал провести голосование и тогда же назвал Зеленского «диктатором без выборов». Это заявление стало знаковым — оно обозначило позицию американского лидера по вопросу легитимности украинской власти. Ближе к концу года Трамп вернулся к теме в интервью Politico, заявив, что «пришло время» для выборов, поскольку на Украине их «давно не было».

Новое высказывание, хотя и стало самым жестким в адрес Зеленского лично, пока не влечет реальных шагов администрации по смене власти в Киеве. По мнению американиста, на то есть три причины.

Во-первых, Трамп сейчас сосредоточен на Иране и не готов в полной мере вернуться к украинскому направлению.

Во-вторых, он опасается обвинений в слабости перед Россией. Именно так противники администрации в СМИ и политическом истеблишменте трактуют любые действия против Зеленского.

В-третьих, Трампу не нравится нынешний украинский лидер, но гарантий, что его преемник окажется в американском лагере, а не в стане «европейской партии войны», нет. Любые перемены потребуют от США временных и финансовых ресурсов, которые сейчас брошены на иранский трек, резюмирует эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин раскрыл Новостям Mail стратегию Трампа по Украине и объяснил, почему президент США вновь заговорил о замене Зеленского.