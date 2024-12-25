Трамп выразил желание купить Гренландию и Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп намерен купить Гренландию и Панамский канал. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета New York Post.

Необходимость данных приобретений он объясняет тем, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться».

Трамп намерен продолжить политику своих предшественников, которые осуществляли экспансию на континенте с целью расширить территорию США.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Панамский канал может снова может стать собственностью США. Плата за проход через канал, взимаемая Панамой, минимальна, учитывая щедрость США по отношению к этой стране.

Ранее сообщалось о том, что Трамп хочет переименовать самую высокую гору в Северной Америке.