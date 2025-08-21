Украинский лидер на встрече в Белом доме обнаружил неточности на карте страны

Во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский заметил неточности на карте Украины, представленной в Овальном кабинете. По его словам, там есть ошибки в цифрах. Об этом украинский президент рассказал «РБК-Украина».

Во время встречи в Вашингтоне Владимир Зеленский обнаружил неточности на карте, представленной в Овальном кабинете Белого дома. По его мнению, на карте были некорректно указаны данные о контролируемых территориях Донецкой области.

Как отметил украинский лидер, на американской карте указали, что под контролем России находится 73% территории Донецкой области, тогда как по данным Киева эта цифра составляет только 69%.

Кроме того, украинская делегация привезла в Вашингтон собственную карту, где отображена реальная, по их мнению, ситуация с контролем над территориями после событий 2014 и 2022 годов.

Ранее в США заявили, что встреча Путина и Зеленского маловероятна.