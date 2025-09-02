В Белом доме назвали тему сообщения Трампа, с которым он выступит во вторник
Белый дом: Трамп выступит во вторник с объявлением по поводу Минобороны
Фото: [flickr.com]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит во вторник, 2 сентября, с заявлением, которое касается американского Министерства обороны. Об этом сообщила в социальной сети Х журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
Она сослалась на информацию, полученную от Кэролайн Левитт, пресс-секретаря Белого дома. Согласно информации, Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете 2 сентября будет говорить на тему, посвященную Пентагону.
«Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны», — указала Хайнрих.
Ранее Трамп заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что хочет «справедливого обращения» к нему, но не может однозначно ответить на вопрос о желании получить эту награду.