В Белом доме назвали тему сообщения Трампа, с которым он выступит во вторник

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит во вторник, 2 сентября, с заявлением, которое касается американского Министерства обороны. Об этом сообщила в социальной сети Х журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Она сослалась на информацию, полученную от Кэролайн Левитт, пресс-секретаря Белого дома. Согласно информации, Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете 2 сентября будет говорить на тему, посвященную Пентагону.

«Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны», — указала Хайнрих.

Ранее Трамп заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что хочет «справедливого обращения» к нему, но не может однозначно ответить на вопрос о желании получить эту награду.