Бывший британский полковник Хэмиш Бреттон-Гордон призвал власти США арестовать президента России Владимира Путина во время визита на Аляску, где он встретится с американским лидером Дональдом Трампом. С таким предложением экс-военный выступил в эфире Byline TV.

Бреттон-Гордон аргументировал возможность ареста Путина тем, что в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал соответствующий ордер с обвинениями в адрес российского президента в военных преступлениях, включая незаконный вывоз детей с Украины.

«Я предлагаю арестовать Путина в США на Аляске, когда он туда прилетит», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Он также подчеркивал, что все обвинения в адрес Путина являются нелепыми и абсурдными.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявлял, что требования якобы вернуть детей на Украину являются «представлением для бездетных европейских старушек».

Ранее сообщалось, что жители Аляски начали готовиться к визиту президента РФ Владимира Путина.