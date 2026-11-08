В Британии сравнили визит Зеленского к королю со скандалом вокруг Эпштейна

Предстоящий государственный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию способен нанести британской монархии репутационный урон, сравнимый со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети Х заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд, передает « Газета.ру ».

Дипломат напомнил, что украинский лидер видоизменил график международных встреч и виделся с королем Карлом III чаще, чем с кем-либо из других мировых глав — на счету монарха и президента уже восемь аудиенций. Прауд убежден, что приглашение Зеленского с государственным визитом, приуроченным к пятилетию конфликта, является серьезным промахом Лондона.

По мнению экс-посла, совместные фотографии Карла III и Зеленского могут ударить по имиджу монаршего дома даже сильнее, чем знаменитые кадры с участием брата короля, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, и осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Напомним, что бывший принц Эндрю уже длительное время находится в эпицентре громкого расследования из-за дружеских связей с Эпштейном. Из-за этого скандала в начале декабря 2025 года его официально лишили всех титулов. А в феврале 2026 года британская полиция задержала экс-принца по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей на госслужбе и возможной передаче конфиденциальных данных Эпштейну. После многочасовых обысков в резиденциях аристократа отпустили под залог, расследование по делу продолжается.