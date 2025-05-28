Издание Telegraph сообщило , что Украина сталкивается с серьезными вызовами в связи с отсутствием четких гарантий экономической поддержки со стороны западных стран на следующий год.

Издание приводит слова экономиста Юрия Гайдая, представляющего киевский Центр экономической стратегии, который отмечает, что текущие обязательства, преимущественно со стороны Евросоюза, покрывают потребности лишь до конца текущего года.

Существует значительная неопределенность в отношении финансирования на следующий год, и отсутствие твердых заверений ставит под вопрос способность страны справиться с экономическими трудностями.

Статья подчеркивает, что более половины украинского бюджета формируется за счет внешнего финансирования и прекращение западной помощи создаст критическую ситуацию для киевских властей.

Основной надеждой для Киева является убеждение европейских лидеров в том, что финансовая поддержка Украины — это не просто безвозвратные вложения в затянувшийся конфликт, а перспективный инвестиционный проект с масштабными возможностями.

Ранее ЕС взял на себя обязательства предоставить Украине до конца года около €18 млрд в виде кредитов, которые будут погашаться за счет доходов от российских активов, в рамках согласованного странами G7 кредита в размере €45 млрд.

Европейская комиссия предполагает, что этот кредит, значительная часть которого (€35 млрд) будет выделена ЕС, будет погашен в течение 40 лет за счет доходов от замороженных российских суверенных активов.

Ранее сообщалось, что Киев еще не сформировал переговорную группу для следующей встречи с Россией.