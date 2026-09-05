В Британии заподозрили побег Зеленского с чемоданами награбленных денег

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его ближайшее окружение готовят побег с Украины с чемоданами наличных. Такое заявление 5 сентября сделал британский аналитик Александр Меркурис на канале популярного видеохостинга, на который ссылается РЕН ТВ . По его словам, пока ситуация в стране позволяет, они набивают карманы и подкупают лояльных людей, чтобы затем сесть на «последний поезд» на Запад.

Александр Меркурис отметил, что, по его версии, Зеленский и его команда рассчитывают сохранять приток денег как можно дольше. Когда все начнет рушиться, по его словам, они попытаются бежать, но в эмиграции политику придется вести скрытный образ жизни — слишком много людей, недовольных киевским режимом, могут начать его преследовать.

Заявления аналитика прозвучали на фоне коррупционных скандалов на Украине. 19 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о спецоперации против преступной организации с участием депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. Операции присвоили кодовое название «Форрест Гамп». НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов, в том числе отстраненной замглавы офиса Ирины Мудрой. К схеме по отмыванию денег, по данным следствия, привлекли и руководство «Сенс Банка».

20 августа прокурор САП Украины назвал имена 13 возможных участников схемы. 21 августа был арестован директор офиса Зеленского по правовым вопросам Виктор Дубовик — его уличают в причастности к крупным коррупционным схемам.