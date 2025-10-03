Над территорией бельгийской военной базы в Эльзенборне зафиксировали 15 неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила телерадиокомпания VRT.

Информация об этом инциденте получила официальное подтверждение от Аппарата министра обороны Бельгии.

Это событие стало очередным в серии подобных случаев в Европе. В пятницу, 3 октября, аэропорт Мюнхена в Германии временно приостановил работу из-за обнаружения неопознанных дронов в воздушном пространстве.

В сентябре также сообщалось об обнаружении неизвестных беспилотников в небе Норвегии и Дании. В начале осени обломки дронов упали на территории Польши.

Представители стран Европейского союза (ЕС) выражают серьезную обеспокоенность в связи с этими инцидентами и напрямую обвиняют в их организации Россию. Москва же полностью отвергает любые обвинения, заявляя о провокационной политике со стороны Европы.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали производственный объект в Оренбургской области.