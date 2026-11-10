В Госдуме раскрыли, кто пытается сорвать переговоры по Украине в Абу-Даби

Переговорный процесс по украинскому кризису в Абу-Даби рискует столкнуться с внешним противодействием, главным источником которого выступают европейские страны. Об этом сообщил «ФедералПресс» депутат Госдумы Александр Асафов.

Парламентарий подчеркнул, что попытки «торпедировать» диалог предприняты со стороны Европы, однако выразил надежду на конструктивный ход предстоящей встречи. Он также напомнил, что прошлые консультации срывались по инициативе Киева — причем даже тогда, когда рабочие группы полностью завершили техническую подготовку.

Что касается дипломатической линии сторон, подходы Москвы и Вашингтона существенно различаются по степени стабильности. По оценке депутата, российские условия остаются прозрачными и неизменными: Москва открыта к обсуждению любых реалистичных инициатив, но строго с учетом ситуации «на земле» и с обязательным устранением истоков конфликта.

Подход же американских дипломатов Асафов охарактеризовал как «динамический». К такому выводу он пришел на основе недавних заявлений представителей белого дома — как участвовавших в диалоге ранее, так и подключающихся к нему впервые. Окончательные выводы о векторе переговоров депутат предложил делать после официального опубликования их повестки самими участниками.