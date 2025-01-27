В Калифорнии появилась петиция за отделения штата от США

В Калифорнии создана новая петиция с предложением по отделению штата от США. Об этом пишет CBS, уточняя, что инициатор данной идеи Маркус Эванс оценивает текущие шансы на положительное решение намного выше, чем в 2016 году.

По данным американских журналистов, эта петиция уже была одобрена властями. Сейчас основная задача – набрать больше 546 тысяч подписей до 22 июля текущего года. Если это произойдет, то уже в ноябре 2028 года начнется голосование.

Сообщается, что в 2028 году для принятия окончательного решения должны проголосовать за отделение штата не меньше 55% избирателей. Фактически, если жители Калифорнии поддержат выход из США, то, фактически, итоги выборов могут считаться вынесением вотума недоверия США.