В России не оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стремится наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, но его попытки не приносят ожидаемых результатов. Об этом в интервью MK.RU заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, Лукашенко, стремясь к некоему равноправному взаимодействию с Трампом, рискует быть с легкостью "переиграным" президентом США. Это связано с тем, что военный и политический потенциал США значительно превосходит возможности Белоруссии.

«С приходом Трампа все играют в сделки. Лукашенко тоже этого хочется. В одну сделку он уже сыграл. Он хочет предпринять еще одну попытку, потому что думает, что сейчас нельзя отсиживаться за спиной России, надо показать, что Белоруссия — независимая страна, которая отстаивает свои интересы. Но не очень хорошо получается», — считает эксперт.

Политолог отметил, что Лукашенко проявил «милость», освободив оппозиционеров, но после этого ни один самолет «Белавиа» не отправился в рейс.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил готовность заключить масштабное соглашение с Соединенными Штатами при условии учёта интересов Белоруссии. Президент подчеркнул, что Минск ожидает от Вашингтона детального изложения условий будущего договора.